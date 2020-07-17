НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Курс закріпився вище 31 гривні

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 31,25 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 липня, встановлений на такому рівні: 31,2554 гривень за євро (+0,1264 грн). При цьому курс євро на 17 липня становить 31,129 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 17 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 15 копійок до 31,30 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,73 (30,62 - 16 липня), продажу - 31,30 (31,15 - 16 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,38 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,33 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,36 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 липня, встановлений на такому рівні: 27,3606 гривень за 1 долар (+0,0868 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить 27,2738 гривень за 1 долар.