НБУ значно підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,81 гривень за долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 24,818 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 24,5900 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 2 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі 24,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 38 копійок до 27,45 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 березня довідковий курс на рівні 24,77 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 лютого (24,58 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 2 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 17 копійок до 24,75 гривень за долар, курс євро виріс на 29 копійок до 27,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,50 (24,36 - 28 лютого), продажу - 24,75 (24,58 - 28 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,93 (27,69 - 28 лютого), продажу - 27,37 (27,06 - 28 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,42 (3,44 - 28 лютого), продажу 3,78 (3,79 - 28 лютого) грн за 10 рублів.