Долар різко подорожчав на початку березня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара росте на міжбанку та готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 17 копійок до 24,75 гривень за долар, курс євро виріс на 29 копійок до 27,06 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,50 (24,36 - 28 лютого), продажу - 24,75 (24,58 - 28 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,93 (27,69 - 28 лютого), продажу - 27,37 (27,06 - 28 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,42 (3,44 - 28 лютого), продажу 3,78 (3,79 - 28 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,55 - 24,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 2 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі 24,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 38 копійок до 27,45 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 березня довідковий курс на рівні 24,77 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 лютого (24,58 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, аналітики прогнозують зростання курсу долара протягом тижня. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,5/24,7 грн.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 24-28 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 81,00 млн доларів, що на 44 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1082,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 787,00 млн доларів.