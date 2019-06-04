НБУ значно підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 45 копійок до 30,59 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 червня, встановлений на такому рівні 3059,1477 гривні за 100 євро (+44,2495 грн).

При цьому курс євро на 4 червня становить 3014,8982 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 49 копійок до 30,60 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,30 - 30,30 (29,15 - 29,90 - 3 червня), продажу 30,30 - 30,95 (29,90 - 30,50 - 3 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,02 (29,60 - 3 червня), продажу - 30,60 (30,11 - 3 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 19 копійок до 30,54 гривень за євро. Курс покупки становить 30,50 грн/євро.