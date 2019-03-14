НБУ значно підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 2,20%

Національний банк України (НБУ) на 14 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 2,20% до 349,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 14 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 349381,15 грн за 10 тройських унцій (+7510,93 грн або на 2,20%);

Срібло - 4124,27 грн за 10 тройських унцій (+92,58 грн);

Платина - 222702,44 грн за 10 тройських унцій (+8135,68 грн);

Паладій - 413094,34 грн за 10 тройських унцій (+12165,54 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.