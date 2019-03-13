НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,23%

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,23% до 341,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 13 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 341870,22 грн за 10 тройських унцій (+775,19 грн або на 0,23%);

Срібло - 4031,69 грн за 10 тройських унцій (+54,64 грн);

Платина - 214566,76 грн за 10 тройських унцій (-665,03 грн);

Паладій - 400928,8 грн за 10 тройських унцій (+3881,40 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.