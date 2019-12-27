НБУ значно підвищив курс євро на новорічні свята

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2019 року - 3 січня 2020 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 61 копійку до 26,42 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 грудня встановлено на такому рівні: 26,422 гривень за 100 євро (+0,6135 грн).

Скріншот bank.gov.ua

При цьому курс євро на 27 грудня становить 2580,8517 гривень за 100 євро.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ змінив з 27 грудня порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Згідно з постановою, для більш простого представлення і використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня 2019 року, на готівковому ринку зріс на 78 копійок до 25,65 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,84 (25,36 - 26 грудня), продажу - 26,65 (25,83 - 26 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 43 копійки до 26,54 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,49 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2019 року - 3 січня встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 23,6862 гривень за 1 долар (+0,3933 гривень).