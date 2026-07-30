НБУ изменит правила размещения депсертификатов: что это значит для банков и гривны

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Новые правила НБУ меняет механизм размещения депозитных сертификатов, которые банки используют для размещения свободных средств.

НБУ меняет механизм размещения депозитных сертификатов, которые банки используют для размещения свободных средств. Цель реформы: регулятор хочет усилить влияние учетной ставки на депозитные, кредитные и межбанковские ставки.

регулятор хочет усилить влияние учетной ставки на депозитные, кредитные и межбанковские ставки. Больше стимулов для депозитов: банки должны более активно конкурировать за средства вкладчиков, повышая эффективность процентной политики.

банки должны более активно конкурировать за средства вкладчиков, повышая эффективность процентной политики. Эффект для гривны: изменения призваны поддержать привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и сдерживание инфляции.

изменения призваны поддержать привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и сдерживание инфляции. Параллельное решение: модернизация была объявлена одновременно с повышением учетной ставки до 15,5% годовых.

Что изменится

Первый этап модернизации операционного дизайна процентной политики стартует 7 августа 2026 года. Он предполагает изменение механизма размещения трехмесячных лимитированных депозитных сертификатов НБУ.

Если сейчас Нацбанк полностью удовлетворяет заявки банков на размещение средств в этом инструменте, то после перемен он перейдет в процентные тендеры. Их будут проводить раз в две недели, а НБУ будет заранее определять готовый разместить объем депозитных сертификатов.

В ходе тендеров банки будут конкурировать между собой за право разместить средства, предлагая процентные ставки в пределах условий, определенных регулятором.

Зачем это нужно

В Нацбанке отмечают, что действующий операционный дизайн процентной политики, введенный в 2023 году вместе с трехмесячными депозитными сертификатами, уже доказал свою эффективность.

Именно он усилил влияние учетной ставки на финансовый рынок, активизировал конкуренцию банков за вкладчиков и сделал гривневые сбережения более привлекательными.

В частности, если в 2022 году средняя доходность срочных гривневых депозитов составляла 9-12% годовых, то в июле 2026 года она превышает 14%, даже несмотря на более низкий уровень учетной ставки. С начала 2026 г. объем срочных гривневых депозитов населения вырос почти на 10%, а с начала полномасштабной войны — удвоился.

В то же время НБУ считает, что нынешний механизм нуждается в модернизации. Новые изменения должны еще больше усилить процентную трансмиссию, т.е. обеспечить более быстрое и полное влияние решений по учетной ставке на ставки по депозитам, кредитам и другим финансовым инструментам.

Это также должно поддержать привлекательность гривневых активов, стабильность валютного рынка и помочь сдерживать инфляцию.