НБУ изменит правила размещения депсертификатов: что это значит для банков и гривны

Нацбанк начинает модернизацию операционного дизайна процентной политики. Ключевым изменением станет новый механизм размещения депозитных сертификатов, усиливающий влияние учетной ставки на денежный рынок и сделать монетарную политику более эффективной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
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Первый этап модернизации операционного дизайна процентной политики стартует 7 августа 2026 года. Он предполагает изменение механизма размещения трехмесячных лимитированных депозитных сертификатов НБУ.
Если сейчас Нацбанк полностью удовлетворяет заявки банков на размещение средств в этом инструменте, то после перемен он перейдет в процентные тендеры. Их будут проводить раз в две недели, а НБУ будет заранее определять готовый разместить объем депозитных сертификатов.
В ходе тендеров банки будут конкурировать между собой за право разместить средства, предлагая процентные ставки в пределах условий, определенных регулятором.
В Нацбанке отмечают, что действующий операционный дизайн процентной политики, введенный в 2023 году вместе с трехмесячными депозитными сертификатами, уже доказал свою эффективность.
Именно он усилил влияние учетной ставки на финансовый рынок, активизировал конкуренцию банков за вкладчиков и сделал гривневые сбережения более привлекательными.
В частности, если в 2022 году средняя доходность срочных гривневых депозитов составляла 9-12% годовых, то в июле 2026 года она превышает 14%, даже несмотря на более низкий уровень учетной ставки. С начала 2026 г. объем срочных гривневых депозитов населения вырос почти на 10%, а с начала полномасштабной войны — удвоился.
В то же время НБУ считает, что нынешний механизм нуждается в модернизации. Новые изменения должны еще больше усилить процентную трансмиссию, т.е. обеспечить более быстрое и полное влияние решений по учетной ставке на ставки по депозитам, кредитам и другим финансовым инструментам.
Это также должно поддержать привлекательность гривневых активов, стабильность валютного рынка и помочь сдерживать инфляцию.
Решение о модернизации операционного дизайна процентной политики Нацбанк объявил одновременно с повышением учетной ставки с 15 до 15,5% годовых. Регулятор объяснил это стойким усилением фундаментального инфляционного давления и необходимостью сохранить привлекательность гривневых активов.
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