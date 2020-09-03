НБУ чекає місію МВФ і розраховує на транш до кінця року

Національний банк України очікує, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва найближчим часом. Другий транш очікується до кінця року.

Про це на прес-конференції повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шевченко, основним припущенням прогнозу НБУ залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Сьогодні ми очікуємо найближчим часом місію МВФ та плануємо до кінця року ще отримати гроші від Міжнародного валютного фонду", - сказав він.

У той же час Шевченко не уточнив розмір кредитів, які НБУ очікує до кінця року.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців.

Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.

Для виділення наступних траншів Україна повинна зберегти незалежність Національного банку, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.