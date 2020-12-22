Розвиток BankID та електронна гривня: НБУ працює над цифровізацією банків

Національний банк України працює над цифрофізацією фінансових послуг та розраховує на швидкий прогрес в цьому напрямку. Зокрема, у 2021 році Нацбанк працюватиме над розвитком системи BankID.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку в Facebook.
Як повідомляється, Нацбанк оновлює українське платіжне законодавство, модернізує систему електронних платежів з режимом роботи 24/7, забезпечує розвиток віддаленої ідентифікації. Також триває робота над проектом по випуску електронної гривні.
Наразі в Україні відкривати банківські рахунки і надавати фінансові послуги можна віддалено. І НБУ працюватиме над вдосконаленням цих моделей. Крім того, заступник глави НБУ Олексій Шабан додав, що в планах на 2021 рік значиться розвиток системи BankID НБУ.
"Це дійсно затребувана система віддаленої ідентифікації, до якої вже приєдналися 24 банки-ідентифікатори. Вони покривають 93% користувачів платіжних карт в Україні", - сказав Шабан.
Масштабною трансформацією наступних років стане впровадження в Україні відкритого банкінгу (законопроєкт про імплементацію PSD2 в Україні), що передбачає відкриття банками своїх API, до яких зможуть підключатися компанії, що надають платіжні послуги.
Шабан додав, що крім відкритого банкінгу, оновлене законодавство створить і інші можливості. Зокрема:
"Модель цифрового банку, який фокусується на безконтактних технологіях і cashless, більше не є примхою. Це - вимога часу і клієнтів", - сказав Шабан.
Раніше РБК-Україна писало про те, що НБУ заявив про виконання всіх умов Міжнародного валютного фонду.
Також розповідали про те, що Нацбанк хоче зменшити доларизацію банківського сектора.