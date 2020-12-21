НБУ заявив про виконання всіх умов МВФ

Фото: Катерина Рожкова (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк виконав усі структурні маяки для отримання траншу

Національний банк України (НБУ) зі свого боку виконав усі умови, необхідні для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ). Усі принципові речі зроблені.

Про це сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", яка транслювалася на Youtube.

Як зазначила Рожкова, для НБУ одним із головних структурних маяків була розробка змін до закону про банки і банківську діяльність. "На сьогодні цей законопроект зареєстровано у Верховній раді", - сказала вона.

За їх словами, другий момент - це затвердження планів державних банків по роботі з проблемами активами. "Ми також це зробили", - зазначила Рожкова.

Крім того, потрібно було затвердити на Раді з фінансової стабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладів. "Це також було зроблено", - додала вона.

"На сьогодні, з боку Національного банку були виконані всі передумови для того, щоб місія розпочала свій перегляд (угоди для України, - ред.)", - сказала Рожкова.

Перший заступник голови НБУ зазначила, що традиційним структурним маяком є затвердження державного бюджету на наступний рік.

"Це також було зроблено. Тому з точки зору принципових і важливих речей - вони були зроблені", - підкреслила Рожкова.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі в США з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером заявив, що Україна готова до роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в найкоротші терміни. За результатами роботи місії МВФ може ухвалити рішення про транш кредиту.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 21 грудня починає роботу в Україні. Від її результатів залежить надання чергового траншу.