У НБУ заявили про затримку доставки валюти в Україну

В Україну готівкова валюта доставляється з затримкою через карантинних заходів по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України в Facebook.

У НБУ зазначили, що в останні дні в українських касах банків спостерігається недолік готівкової валюти з-за підвищеного попиту населення.

"При цьому на коррахунках банків зосереджено 8 млрд доларів США безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переводити свою валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу. Але із-за припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою. Враховуючи карантинні заходи, введені країнами світу та України, Національний банк разом з банками вирішує зазначену проблему", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, на 17 березня НБУ березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривень за долар, що на 44 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

нагадаємо, 16 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 26,40 гривень за долар, курс купівлі 26,37 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 47 копійок до 29,58 гривень за євро.