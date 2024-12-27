НБУ утвердил перечень из 21 банка для проверки стойкости

НБУ утвердил техническое задание для проведения оценки стойкости банков и банковской системы Украины в 2025 году. В перечень включен 21 банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, оценка стойкости в 2025 году будет проводиться в соответствии со стандартным порядком. Восстановление стандартной оценки предусмотрено договоренностями с МВФ и ЕС для реализации программы Ukraine Facility.

Оценка будет проводиться в три этапа и будет включать: оценку качества активов (asset quality review - AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года, экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости), а также стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

Стресс-тестирование в 2025 году будет проходить 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Банки отобраны по трем критериям: размер взвешенных на риск активов, объем привлеченных от домохозяйств депозитов и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов, сообщили в пресс-службе.

В перечне такие банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрэксимбанк;

УКРГАЗБАНК;

СЕНС БАНК;

Райффайзен Банк;

УКРСИББАНК;

ОТП БАНК;

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК;

ПРОКРЕДИТ БАНК;

КРЕДОБАНК;

ПРАВЭКС БАНК;

ПУМБ;

Пивденный;

ТАСКОМБАНК;

УНИВЕРСАЛ БАНК;

КРЕДИТ ДНЕПР;

ВОСТОК;

А-БАНК;

МТБ БАНК;

Львов.

"Результаты оценки стойкости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.