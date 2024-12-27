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НБУ утвердил перечень из 21 банка для проверки стойкости

Украина, Пятница 27 декабря 2024 14:52
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НБУ утвердил перечень из 21 банка для проверки стойкости Фото: НБУ проверит устойчивость 21 банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ утвердил техническое задание для проведения оценки стойкости банков и банковской системы Украины в 2025 году. В перечень включен 21 банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, оценка стойкости в 2025 году будет проводиться в соответствии со стандартным порядком. Восстановление стандартной оценки предусмотрено договоренностями с МВФ и ЕС для реализации программы Ukraine Facility.

Оценка будет проводиться в три этапа и будет включать: оценку качества активов (asset quality review - AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года, экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости), а также стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

Стресс-тестирование в 2025 году будет проходить 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Банки отобраны по трем критериям: размер взвешенных на риск активов, объем привлеченных от домохозяйств депозитов и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов, сообщили в пресс-службе.

В перечне такие банки:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • УКРГАЗБАНК;
  • СЕНС БАНК;
  • Райффайзен Банк;
  • УКРСИББАНК;
  • ОТП БАНК;
  • КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК;
  • ПРОКРЕДИТ БАНК;
  • КРЕДОБАНК;
  • ПРАВЭКС БАНК;
  • ПУМБ;
  • Пивденный;
  • ТАСКОМБАНК;
  • УНИВЕРСАЛ БАНК;
  • КРЕДИТ ДНЕПР;
  • ВОСТОК;
  • А-БАНК;
  • МТБ БАНК;
  • Львов.

"Результаты оценки стойкости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что в 2025 году оценка стойкости банков и банковской системы Украины после четырехлетнего перерыва будет осуществляться по стандартной процедуре

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине работало 62 банка. Из них государственными были семь банков, доля их чистых активов составляла 53,3%, а в средствах населения - 63,4%.

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