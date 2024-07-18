Украинцы запасаются наличной гривной из-за отключений света

По состоянию на 1 июля 2024 в наличном обороте Украины находилось 800,9 млрд грн, что на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, темпы роста наличных денег в обращении в этом году остаются невысокими и связаны прежде всего с сезонными факторами, поскольку традиционно летом оживляется спрос на наличные деньги.

"Кроме того, отключения энергопитания, вызванные атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины, стимулируют граждан иметь определенный запас наличных денег", - говорится в сообщении.

Банкноты и монеты

По данным НБУ, в наличном обороте находится 2,7 млрд шт. банкнот на общую сумму 793,5 млрд грн., а также 14,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд. грн.

На одного жителя Украины на 1 июля этого года приходилось: 65 банкнот и 181 шт. платежных разменных и оборотных монет

Больше всего в наличном обороте банкнот номиналом 500 гривен, монет - номиналом 10 копеек (28,3 % и 28,1 % от общего количества в обороте соответственно).

Меньше всего - банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен (4,5% и 1,6% от общего количества в обращении соответственно).

Наибольший темп прироста за первое полугодие 2024 пришелся на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,2 и 1,1 раза соответственно по сравнению с началом этого года.