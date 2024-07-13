ua en ru
Сб, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда ожидать роста курса доллара до новых уровней: прогноз банкира

Украина, Суббота 13 июля 2024 08:15
UA EN RU
Когда ожидать роста курса доллара до новых уровней: прогноз банкира Фото: курс доллара будет на уровне 40-41,2 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

С 15 по 21 июля на валютном рынке будет еще одна неделя "изменчивого покоя": основные валютные колебания будут проходить в уже привычных коридорах, а тренды будут меняться попеременно с восходящего на нисходящий и наоборот.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Конечно же, действие режима "управляемой гибкости" будет продолжаться, а это означает почти ежедневные, но незначительные валютные изменения без каких-либо внезапных курсовых скачков или падений", - сказал он.

Лесовой отметил, что по его прогнозу, летний период вполне соответствует понятию паузы: то есть не стоит ожидать, что в ближайшее время, несмотря на инфляционное давление, на рынке произойдет что-то экстраординарное.

Новые уровни

"Ожидается, что уже со второй половины августа и ориентировочно до конца сентября могут сформироваться новые условия: то есть влияние инфляции станет больше, а конечный курс доллара в 2024 году ожидается на отметке 42,1 грн", - отметил он.

Соответственно, после летней паузы некоторые процессы пойдут значительно быстрее, и вполне возможно, что уже в сентябре мы увидим новые валютные коридоры: 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро, добавил банкир.

"Однако фоны будут формироваться довольно медленно и постепенно: по нашим оценкам это может занять определенное время, и это не будет резко (думаю, что изменения на рынке будут происходить по аналогии апреля и мая). Другими словами, на сентябрь может прийтись новый пик основных валютных изменений в текущем году", - сказал он.

Прогноз курса

Что касается ситуации на валютном рынке с 15 по 21 июля, то, по мнению Лесового, система валютных изменений, отвечающая принципам режима "управляемой гибкости", продолжит действовать, а в недельном разрезе любые изменения будут малозаметными:

  • Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро, а наличном рынке – 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро.
  • В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, середина июля ничем не запомнится: все валютные изменения будут вполне ожидаемыми и прогнозируемыми, а общая картина" не изменится: основные события на валютном рынке произойдут уже в осенний период", - констатировал он.

Напомним, НБУ впервые поднял курс доллара выше 41 гривны - до 41,04 на 15 июля. Таким образом, официальный курс доллара с начала 2024 года вырос на 8,1%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США