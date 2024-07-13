Когда ожидать роста курса доллара до новых уровней: прогноз банкира

С 15 по 21 июля на валютном рынке будет еще одна неделя "изменчивого покоя": основные валютные колебания будут проходить в уже привычных коридорах, а тренды будут меняться попеременно с восходящего на нисходящий и наоборот.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Конечно же, действие режима "управляемой гибкости" будет продолжаться, а это означает почти ежедневные, но незначительные валютные изменения без каких-либо внезапных курсовых скачков или падений", - сказал он.

Лесовой отметил, что по его прогнозу, летний период вполне соответствует понятию паузы: то есть не стоит ожидать, что в ближайшее время, несмотря на инфляционное давление, на рынке произойдет что-то экстраординарное.

Новые уровни

"Ожидается, что уже со второй половины августа и ориентировочно до конца сентября могут сформироваться новые условия: то есть влияние инфляции станет больше, а конечный курс доллара в 2024 году ожидается на отметке 42,1 грн", - отметил он.

Соответственно, после летней паузы некоторые процессы пойдут значительно быстрее, и вполне возможно, что уже в сентябре мы увидим новые валютные коридоры: 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро, добавил банкир.

"Однако фоны будут формироваться довольно медленно и постепенно: по нашим оценкам это может занять определенное время, и это не будет резко (думаю, что изменения на рынке будут происходить по аналогии апреля и мая). Другими словами, на сентябрь может прийтись новый пик основных валютных изменений в текущем году", - сказал он.

Прогноз курса

Что касается ситуации на валютном рынке с 15 по 21 июля, то, по мнению Лесового, система валютных изменений, отвечающая принципам режима "управляемой гибкости", продолжит действовать, а в недельном разрезе любые изменения будут малозаметными:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро, а наличном рынке – 40-41,2 грн/доллар и 43-46 грн/евро.

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, середина июля ничем не запомнится: все валютные изменения будут вполне ожидаемыми и прогнозируемыми, а общая картина" не изменится: основные события на валютном рынке произойдут уже в осенний период", - констатировал он.