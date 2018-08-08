За I півріччя банки України отримали 8,3 млрд гривень чистого прибутку

НБУ очікує, що банківський сектор залишиться прибутковим за підсумками року

За I півріччя 2018 банки України отримали чистий прибуток у розмірі 8,3 млрд гривень. Про це йдеться в "Огляді банківського сектора" на сайті Нацбанку.

Повідомляється, що банківський сектор України залишається прибутковим - за перше півріччя банки отримали 8,3 млрд гривень чистого прибутку. У II кварталі сектор зафіксував помірний збиток - 0,4 млрд гривень - в результаті значних обсягів формування резервів одним з великих банків. Без урахування нього фінансовий результат платоспроможних банків в II кварталі склав 6,8 млрд гривень.

Крім того, через перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ 9) у II кварталі один з великих банків збільшив збитки минулих років на 16,7 млрд гривень в основному через формування резервів за знеціненими кредитами. Це змінило балансовий капітал банку, але не вплинуло на його регулятивний капітал і показники достатності капіталу.

В подальшому, драйвером операційної прибутковості залишиться роздрібне кредитування та комісійні доходи. Значні відрахування до резервів в II півріччі не очікуються, сектор буде прибутковим за підсумками року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в I кварталі 2018 року спостерігалося зростання депозитів в банках.