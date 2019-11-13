НБУ зафіксував різке зростання кредитних ставок для населення

Вартість гривневих кредитів для фізичних осіб в банках за ІІІ квартал за зросла на 4,5 в. п. до 34,1% річних. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за листопад 2019 року.

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За даними НБУ, чисті гривневі кредити фізичним особам зросли за квартал на 7,9% і на 29,9% р/р. Після стрімкого трирічного зростання відчутним є ефект бази: торік у жовтні темпи зростання становили +38,0%, у червні 2019 - +33,2% р/р.

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У той же час, ставки за 12-місячними гривневими депозитами фізичних осіб у ІІІ кварталі зросли на 0,3 в. п. до 15,8% річних через високу конкуренцію за вкладників. Вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США була на історичних мінімумах - 3,2% річних.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 0,2 п. п. вище, ніж у вересні (35,9%).

Нагадаємо, за даними НБУ, у жовтні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 14,7% до 14,5 % річних.