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НБУ запретил российским олигархам управлять "Сенс-Банком" ("Альфа-Банком")

Фото: Михаилу Фридману запретили управлять "Сенс-Банком" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию акционеров АО "Сенс Банк" (ранее "Альфа-Банк"). Компаниям ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited запрещено участвовать в управлении банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"НБУ признал деловую репутацию ABH Ukraine Limited небезупречной, учитывая наличие, в частности, признаков небезупречной деловой репутации, которые применяются к его владельцам опосредованного существенного участия Андрею Косогову, Михаилу Фридману и Петру Авену", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, компании ABH Holdings SA принадлежит 57,6% акций "Сенс Банка". Кроме того, ABH Holdings SA является собственником ABH Ukraine Limited, которому принадлежит еще 42,4% акций банка.

Согласно решению НБУ, компаниям ABH BH Holdings SA и ABH Ukraine Limited запрещено использование права голоса за 100% акций в "Сенс Банке".

Ранее НБУ заявил, что российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен не могут продать свои доли в "Сенс Банке" (ранее "Альфа-Банк"), поскольку против них введены санкции Украины и Запада.

Напомним, в Украине российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен владеют значительными активами, в т.ч. Альфа-Банком, который недавно был переименован в Сенс Банк.

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