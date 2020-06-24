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НБУ назвав головні загрози для банків під час кризи

Новини » Економіка     24.06.2020 - 12:47
НБУ назвав головні загрози для банків під час кризи
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Близько 10% кредитів банків стануть непрацюючими

Негативні наслідки поточної кризи можуть датися взнаки протягом найближчого року. Ключові загрози, які постають перед сектором, - зниження попиту на банківські послуги та погіршення якості обслуговування кредитів.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, попри стрімке зростання роздрібного кредитування в останні три роки, домогосподарства увійшли в кризу з помірним борговим навантаженням.

"Проте втрата робочих місць і зниження регулярних доходів ускладнять обслуговування кредитів багатьох позичальників", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, у загальному чистому портфелі кредитів фізичним особам іпотека становить менше 10%. Тож основні збитки від погіршення якості кредитів будуть у сегменті незабезпечених споживчих позик.

"За оцінками НБУ, понад 10% незабезпечених споживчих кредитів можуть стати непрацюючими за результатами кризи. Ці збитки реалізуються протягом наступних кількох кварталів", - йдеться в повідомленні.

За оцінками НБУ, близько 10% кредитів корпоративного сектору також стануть непрацюючими.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Нагадаємо, у січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Українибанки
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