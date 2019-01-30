НБУ виявив підозрілі операції клієнтів більш у ніж половині банків

Сума підозрілих операцій за рік становить близько 70 млрд грн

Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, за 2018 год НБУ направил СБУ в отношении 42 банков и 8 небанковских финансовых учреждений, а именно:

по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 67,5 млрд грн, 68,1 млн долларов, 11,8 млн евро;

по результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью направлено 17 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 839,6 млн грн, 738,4 млн долларов, 8,8 млн евро, 57,2 млн руб.

Также в течение 2018 года НБУ направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины семь сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.

"Предоставленая правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения", - говорится в сообщении НБУ

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2018 год передала в правоохранительные органы 934 материала относительно подозрительных операций, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине насчитывалось 77 действующих банков, на семь банков меньше, чем год назад (84). Количество действующих структурных подразделений по 2018 год сократилось на 980 - с 9489 до 8509 отделений.