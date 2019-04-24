НБУ виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн

Національний банк України в І кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

Так, станом на 31 березня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:

перевірок з питань фінансового моніторингу - 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн.

аналізу валютних операцій - 1 лист з інформацією про банк щодо обсягів експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд грн) та можливого ненадходження виручки за експортовану продукцію, що може свідчити, зокрема, про порушення вимог закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн грн та 105,6 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ. За результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн доларів, 11,8 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба фінансового моніторингуУкраїни за 2018 рік передала до правоохоронних органів 934 матеріали щодо підозрілих операцій, що можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.