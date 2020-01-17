НБУ виграв у Верховному суді справу про ліквідацію банку-банкрута

Верховний суд України 15 січня 2020 року частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів, якими було скасовано постанову НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "СОЮЗ". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, на сьогоднішній день наявні усі правові підстави для здійснення ліквідаційної процедури АТ "КБ "СОЮЗ", адже постанова НБУ є чинною.

Таким чином кількість судових рішень на користь Національного банку щодо виведених з ринку окремих банків зросла з 22 до 23.

За даними НБУ, банк "Союз" було виведено з ринку через систематичні порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Підставою для рішення НБУ 2016 році був факт встановлення систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

Власник банку Сергій Дядечко у травні 2016 року звернувся в суд з позовом до Національного банку та Фонду гарантування вкладів. Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача. Однак рішенням Верховного суду 15 січня 2020 року апеляцію НБУ частково задоволено, а саме: скасовано рішення судів попередніх інстанцій, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.