Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Вимоги будуть впроваджені від початку 2022 року

Національний банк України (НБУ) впроваджує вимоги до капіталу банків з операційних ризиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зазначається, що значення достатності капіталу буде розраховуватися не лише з урахуванням кредитного ризику та відкритої валютної позиції, але й операційного ризику.

"Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поступово. Тестові розрахунки розміру операційного ризику розпочнуться вже у 2020 році після оприлюднення річної фінансової звітності за 2019 рік. Покривати капіталом операційний ризик банки будуть зобов’язані з 1 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

За цим підходом розмір операційного ризику банку визначається із урахуванням розміру його доходів та витрат, пов’язаних із основною діяльністю. Доходи та витрати банку розподіляються за трьома компонентами:

компонент чистих процентних доходів/витрат та дивідендів;

сервісний компонент;

фінансовий компонент.

Додамо, що операційний ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків, або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників банку, збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів.

Нагадаємо, НБУ 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Згідно з повідомленням, оголошений обсяг аукціону становив 1 млрд доларів. На аукціон було подано 18 заявок на суму 275,30 млн доларів. У результаті НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-21 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 564,60 млн доларів.