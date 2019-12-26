ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ впроваджує вимоги до капіталу банків з операційних ризиків

Новини » Економіка     26.12.2019 - 19:24
НБУ впроваджує вимоги до капіталу банків з операційних ризиків
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Вимоги будуть впроваджені від початку 2022 року

Національний банк України (НБУ) впроваджує вимоги до капіталу банків з операційних ризиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зазначається, що значення достатності капіталу буде розраховуватися не лише з урахуванням кредитного ризику та відкритої валютної позиції, але й операційного ризику.

"Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поступово. Тестові розрахунки розміру операційного ризику розпочнуться вже у 2020 році після оприлюднення річної фінансової звітності за 2019 рік. Покривати капіталом операційний ризик банки будуть зобов’язані з 1 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

За цим підходом розмір операційного ризику банку визначається із урахуванням розміру його доходів та витрат, пов’язаних із основною діяльністю. Доходи та витрати банку розподіляються за трьома компонентами:

  • компонент чистих процентних доходів/витрат та дивідендів;
  • сервісний компонент;
  • фінансовий компонент.

Додамо, що операційний ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків, або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників банку, збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів.

Нагадаємо, НБУ 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Згідно з повідомленням, оголошений обсяг аукціону становив 1 млрд доларів. На аукціон було подано 18 заявок на суму 275,30 млн доларів. У результаті НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-21 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 564,60 млн доларів.

НБУ здобув проміжну перемогу у справі ПриватБанку НБУ вперше за рік провів аукціон з купівлі валюти
Новини України Національний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся