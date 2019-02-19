НБУ вводить в обіг купюру найбільшого номіналу з підписом Смолія

Підпис голови НБУ обов'язковий на гривневих банкнотах

Национальный банк Украины с 22 февраля 2019 года выпускает в обращение банкноту номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы НБУ Якова Смолия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, это делается с целью обеспечения наличного обращения и в пределах планового на 2019 год выпуска на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.

"Банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что согласно законодательству на банкнотах размещается подпись главы Национального банка Украины.

Отметим, Верховная рада Украины назначила главой НБУ Якова Смолия 15 марта 2018 года. Он возглавил Нацбанк после увольнения Валерии Гонтаревой.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2019 года в обращении находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн. По данным НБУ, в обращении находилось 2,95 млрд штук банкнот на сумму 397,8 млрд грн и 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд грн.