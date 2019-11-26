НБУ ввів в обіг монету номіналом 5 гривень

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. Про це на брифінгу сказав директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зайвенко, монета вводиться в готівковий обіг з 20 грудня 2019 року.

Нагадаємо, в кінці квітня 2018 року Національний банк України (НБУ) ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні. Перед цим НБУ представив монетний ряд 1, 2, 5 і 10 гривень.

Розділ Національного банку Яків Смолій в кінці червня 2019 року заявив, що до 2019 року НБУ вводить в обіг монету номіналом 5 гривень, у 2020 році - 10 гривень. Смолій нагадав, що НБУ презентував монетний ряд в минулому році, коли вводили в обіг монети 1 і 2 гривні.

У січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій повідомив про те, що Національний банк в поточному році викарбує 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень.

Нагадаємо, в січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.