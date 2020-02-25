НБУ ввів в обіг оновлену банкноту 200 гривень

Національний банк України у вівторок, 25 лютого, введе в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, оновлена банкнота продовжує лінію банкнот нового покоління гривні номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. Вона містить основні зображення банкноти 200 гривень попереднього зразка, має аналогічні розміри та подібну кольорову гаму.

За даними НБУ, оновлена банкнота отримала посилений захист. Зокрема, покращено рельєфності елементів друку, у тому числі елемента для людей з вадами зору. Змінений та вдосконалений ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом із змінною висотою знаків і розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Як відзначили в НБУ, громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналом 200 гривень старого зразка на оновлені банкноти. Вони зможуть розраховуватися необмежений період часу старими банкнотами відповідних номіналів.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2019 року Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення ввести в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень та 200 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.