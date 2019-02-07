НБУ запровадив механізм зворотнього продажу валюти

Операції своп буде проводити лише Національний банк

Национальный банк с 7 февраля может проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, валютные интервенции на условиях своп в формате "гривна/иностранная валюта" могут проводиться в любой из существующих форм валютных интервенций, а именно: в форме валютного аукциона, по единому курсу или по лучшему курсу. В то же время интервенции на условиях своп в формате "иностранная валюта/иностранная валюта" будут проводиться только в форме по единому курсу.

"Такие интервенции на условиях своп, по оценкам НБУ, будут способствовать сглаживанию колебаний на валютном рынке, которые могут быть следствием временных диспропорций в структуре валютной ликвидности банков", - говорится в сообщении НБУ.

НБУ также утвердил единый принцип ценообразования по таким операциям. Предполагается, что показатель, который отображает разницу между процентными ставками при покупке валюты НБУ у банков на условиях своп, не может быть меньше разницы учетной ставки + 2 п.п. и ставки Libor - 1 п.п. Однако во время продажи валюты Нацбанком этот показатель не может быть больше разницу учетной ставки - 2 п.п. и ставки Libor + 1 п.п.

В Нацбанке привели два примера функционирования механизма своп.

Пример 1. Национальный банк покупает у банка 1 млн долларов на условиях своп. Срок операции - 30 дней. Учетная ставка НБУ - 18%, а ставка Libor на 1 месяц - 3%. Национальный банк берет 1 млн долларов с обязательством обратной продажи не более чем под 2% годовых (Libor - 1 п.п). Коммерческий банк получает соответствующий гривневый эквивалент с обязательством обратной продажи не менее чем под 20% годовых.

Национальный банк покупает у банка 1 млн долларов на условиях своп. Срок операции - 30 дней. Учетная ставка НБУ - 18%, а ставка Libor на 1 месяц - 3%. Национальный банк берет 1 млн долларов с обязательством обратной продажи не более чем под 2% годовых (Libor - 1 п.п). Коммерческий банк получает соответствующий гривневый эквивалент с обязательством обратной продажи не менее чем под 20% годовых. Пример 2. Национальный банк продает банку 1 млн долларов на условиях своп. Срок операции - 30 дней. Учетная ставка НБУ - 18%, а ставка Libor на 1 месяц - 3%. НБУ получает соответствующий гривневый эквивалент с обязательством обратной продажи не более чем под 16% (учетная ставка - 2 п.п). Коммерческий банк получает соответствующий эквивалент в валюте с обязательством обратной продажи не менее чем под 4% (Libor + 1 п.п.).

Максимальный срок валютных интервенций на условиях своп (как для поддержания ликвидности, так и валютных интервенций) не может превышать 30 календарных дней.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.

Я сообщало РБК-Украина, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Согласно документу, НБУ планирует пошаговое снятие всех валютных ограничений, в том числе операций своп.