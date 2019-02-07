НБУ запровадив механізм зворотнього продажу валюти

Операції своп буде проводити лише Національний банк
Национальный банк с 7 февраля может проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ, валютные интервенции на условиях своп в формате "гривна/иностранная валюта" могут проводиться в любой из существующих форм валютных интервенций, а именно: в форме валютного аукциона, по единому курсу или по лучшему курсу. В то же время интервенции на условиях своп в формате "иностранная валюта/иностранная валюта" будут проводиться только в форме по единому курсу.
"Такие интервенции на условиях своп, по оценкам НБУ, будут способствовать сглаживанию колебаний на валютном рынке, которые могут быть следствием временных диспропорций в структуре валютной ликвидности банков", - говорится в сообщении НБУ.
НБУ также утвердил единый принцип ценообразования по таким операциям. Предполагается, что показатель, который отображает разницу между процентными ставками при покупке валюты НБУ у банков на условиях своп, не может быть меньше разницы учетной ставки + 2 п.п. и ставки Libor - 1 п.п. Однако во время продажи валюты Нацбанком этот показатель не может быть больше разницу учетной ставки - 2 п.п. и ставки Libor + 1 п.п.
В Нацбанке привели два примера функционирования механизма своп.
Максимальный срок валютных интервенций на условиях своп (как для поддержания ликвидности, так и валютных интервенций) не может превышать 30 календарных дней.
Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 февраля и отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.
Я сообщало РБК-Украина, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Согласно документу, НБУ планирует пошаговое снятие всех валютных ограничений, в том числе операций своп.