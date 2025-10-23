НБУ пятый раз подряд оставил учетную ставку без изменений несмотря на снижение инфляции

"Несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились", - сказал он.

По его словам, при таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до цели 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ предусматривает, что снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года.

Для чего нужна ставка

Учетная ставка НБУ - это главная процентная ставка в Украине, которая определяет, сколько стоят деньги в государстве. Она показывает, под какой процент Национальный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам или принимает от них депозиты. Это основной инструмент денежно-кредитной политики, с помощью которого регулируется инфляция, экономический рост и курс гривны.

Когда НБУ повышает ставку, кредиты для банков становятся дороже, а значит, дорожают и займы для бизнеса и населения. Это уменьшает количество денег в обращении и сдерживает инфляцию. Если же ставку снижают, кредиты становятся доступнее, экономика активизируется, но может вырасти инфляционное давление.

Учетная ставка влияет на все финансовые процессы - от стоимости кредитов и депозитов до инвестиционной активности. Высокая ставка делает гривну более привлекательной для инвесторов, поддерживая ее курс, тогда как низкая стимулирует экономический рост, но может ослабить национальную валюту.