НБУ пятый раз подряд оставил учетную ставку без изменений несмотря на снижение инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых с 24 октября 2025 года. Ставка остается без изменений с марта.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
"Несмотря на снижение инфляции в течение последних месяцев, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились", - сказал он.
По его словам, при таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до цели 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия.
Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ предусматривает, что снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года.
Учетная ставка НБУ - это главная процентная ставка в Украине, которая определяет, сколько стоят деньги в государстве. Она показывает, под какой процент Национальный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам или принимает от них депозиты. Это основной инструмент денежно-кредитной политики, с помощью которого регулируется инфляция, экономический рост и курс гривны.
Когда НБУ повышает ставку, кредиты для банков становятся дороже, а значит, дорожают и займы для бизнеса и населения. Это уменьшает количество денег в обращении и сдерживает инфляцию. Если же ставку снижают, кредиты становятся доступнее, экономика активизируется, но может вырасти инфляционное давление.
Учетная ставка влияет на все финансовые процессы - от стоимости кредитов и депозитов до инвестиционной активности. Высокая ставка делает гривну более привлекательной для инвесторов, поддерживая ее курс, тогда как низкая стимулирует экономический рост, но может ослабить национальную валюту.
Отметим, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%.
НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%. Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте до 15,5%. После этого НБУ держал ставку на этом уровне.
Прогноз за июль НБУ предусматривал более длительное сохранение учетной ставки на уровне 15,5% (до IV квартала 2025 года) и ее медленное снижение по сравнению с апрельским прогнозом. В то же время отмечалось, что НБУ будет учитывать изменения в балансе рисков и перейдет к циклу смягчения процентной политики только тогда, когда убедится в отсутствии угроз для устойчивого замедления инфляции до цели 5% на горизонте политики.
Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общее экономическое состояние страны.
По данным Госстата, в сентябре 2025 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 11,9%.