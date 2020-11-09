НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку після двомісячної девальвації

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 2 по 6 листопада 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 70,00 млн доларів. При цьому центробанк купив 41,00 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ відновив купівлю валюти вперше за останні два місяці - з тижня 7 -11 вересня.

Водночас протягом тижня знову спостерігалося від'ємне сальдо - 29 млн доларів.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4550,40 млн доларів і продав на 3801,60 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 748,80 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ було від'ємним - мінус 197,5 млн доларів.

Протягом жовтня знову спостерігалася чистий продаж валюти центробанком - 208,30 доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.

Відзначимо, минулого тижня курс на міжбанку знизився на 1,4% до 28,10 - 28,12 грн/долар. Курс падає після практично безперервного зростання з початку вересня.