НБУ відновив купівлю доларів на міжбанку і поповнив резерви

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-19 березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 30,5 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ .

Таким чином, НБУ відновив інтервенції на міжбанку після того, як минулого тижня не брав участь у торгах.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 270,5 млн доларів.