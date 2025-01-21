НБУ определил цель для наличного курса доллара

Национальный банк Украины второй раз с начала полномасштабного вторжения России актуализировал институциональную Стратегию. Одной из целей является "Устойчивая гривна" и обеспечение разницы между официальным и наличным курсом менее 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст Стратегии .

Перечень приоритетных задач дополнился рядом мероприятий и уточненных индикаторов в рамках пяти стратегических целей. Учтены планы в направлении ценовой и финансовой стабильности, инфляционных ожиданий, курсовой устойчивости и евроинтеграции.

"Устойчивая гривна"

Как отмечается в документе, цель I имеет особое место в Стратегии. "Обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ, особенно важной во время войны", - говорится в стратегии.

Стратегическим остается движение к постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений, введенных в начале войны, переходу к гибкому курсообразованию и возвращению к полноценному формату инфляционного таргетирования.

Предусмотрено удержание спреда между наличным и официальным курсом гривны к доллару США на уровне менее 3%.

Планируются следующие меры для реализации цели: