НБУ определил цель для наличного курса доллара
Национальный банк Украины второй раз с начала полномасштабного вторжения России актуализировал институциональную Стратегию. Одной из целей является "Устойчивая гривна" и обеспечение разницы между официальным и наличным курсом менее 3%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст Стратегии.
Перечень приоритетных задач дополнился рядом мероприятий и уточненных индикаторов в рамках пяти стратегических целей. Учтены планы в направлении ценовой и финансовой стабильности, инфляционных ожиданий, курсовой устойчивости и евроинтеграции.
"Устойчивая гривна"
Как отмечается в документе, цель I имеет особое место в Стратегии. "Обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ, особенно важной во время войны", - говорится в стратегии.
Стратегическим остается движение к постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений, введенных в начале войны, переходу к гибкому курсообразованию и возвращению к полноценному формату инфляционного таргетирования.
Предусмотрено удержание спреда между наличным и официальным курсом гривны к доллару США на уровне менее 3%.
Планируются следующие меры для реализации цели:
- Разработка стратегии возвращения к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и перехода к гибкому обменному курсу.
- Постепенный возврат к полноценному формату инфляционного таргетирования.
- Постепенный возврат к плавающему обменному курсу.
- Постепенное ослабление и снятие валютных ограничений.
Напомним, наличный курс сейчас полностью зависит от межбанка. Банки продают через свои кассы и обменники наличную валюту, купленную в НБУ. При этом банки добавляют свою комиссию, из-за чего наличный курс немного выше безналичного. Сейчас эта разница составляет около 1%. Если официальный курс на 21 января составляет 42,15 грн/доллар, банки продают доллар по 42,65 гривен.