НБУ выявил криптовалютную фирму, незаконно выдававшую кредиты в гривне под большие проценты

"Углубленный анализ показал, что сервис BitCapital, формально предоставляя займы в USDT, фактически выдавал кредиты в национальной валюте Украины - гривне, минуя все установленные законом регуляторные механизмы", - говорится в сообщении.

НБУ получил более 700 обращений от граждан, которые стали клиентами незаконной схемы кредитования через веб-сайт сервиса BitCapital.

В обращениях в НБУ потребители жалуются на высокие процентные ставки, неправомерные начисления по кредиту, агрессивную и откровенно нецивилизованную политику взыскания долгов и полную непрозрачность условий кредитования. Особенно уязвимыми оказались социально незащищенные группы населения, а также военнослужащие, которым компания отказывала в льготах, предусмотренных законодательством Украины и агрессивно взимала задолженность.

"Стоит напомнить, что Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины, законы Украины "О платежных услугах" и "О валюте и валютных операциях" четко определяют, что единственным законным платежным средством на территории Украины является гривна, а законодательство о виртуальных активах сейчас разрабатывается", - заявили в НБУ.

Проверка НБУ выявила системные нарушения законодательства Украины, а именно:

превышение предельной дневной процентной ставки;

несоблюдение законодательства о защите прав потребителей в части требований к договорам и отражения полной стоимости кредита;

информационную непрозрачность и введение в заблуждение относительно условий кредита;

отсутствие обязательной информации к раскрытию на вебсайте и тому подобное.

Национальный банк Украины предупреждает всех граждан быть чрезвычайно осторожными при взаимодействии с различными онлайн-платформами и сервисами, особенно теми, которые работают с виртуальными активами.

Tether (USDT) - это криптовалюта, относится к так называемым "стейбл коинов", токенов стоимость которых привязана к фиатной валюте, в данном случае к долларам.