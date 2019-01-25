ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НБУ зібрав у Кредитному реєстрі інформацію про 80 тисяч позичальників

Новини » Фінанси    25.01.2019 - 12:50
НБУ зібрав у Кредитному реєстрі інформацію про 80 тисяч позичальників
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Інформацію регулярно подають усі банки

Станом на кінець січня 2019 року в Кредитному реєстрі Національного банку наявна інформація про понад 80 тисяч позичальників - 53,2 тис. фізичних та 27,2 тис. юридичних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, на сьогоднішній день усі банки надають інформацію до Кредитного реєстру НБУ, як це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків".

Національний банк зі свого боку здійснює постійний контроль за виконанням банками вимог чинного законодавства, що регулює функціонування Кредитного реєстру, та перевіряє актуальність наданих даних, додали в НБУ.

"Наповнення бази даних Кредитного реєстру підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику і таким чином сприяє отриманню добросовісними і сумлінними позичальниками кредитів від банків, що в кінцевому підсумку позитивно впливає на відновлення кредитування", - зазначила директор Департаменту банківського нагляду НБУ Наталія Дегтярьова.

Нагадаємо, що Національний банк України з 1 вересня 2018 року надав банкам можливість отримувати інформацію з кредитного реєстру. Йдеться про інформацію стосовно боржників, умов кредитних операцій, виконання зобов'язань за такими операціями, класу боржників. Інформація з кредитного реєстру НБУ надається банкам у режимі реального часу на безоплатній основі.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

ПриватБанк планує ідентифікувати клієнтів за допомогою біометричних даних ПриватБанк назвав суму комісійного доходу з громадян за 2018 рік
Новини України Національний банк Україникредитбанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся