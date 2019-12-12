НБУ бачить більше позитиву від зміцнення гривні

Зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних наслідків ніж негативних. Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

Сологуб нагадав, що НБУ розглядає всі процеси, виходячи зі свого основного мандата - цінової і фінансової стабільності.

"Зараз ми бачимо, що є ряд позитивних факторів, які превалюють над негативними. Крім того, рух до ревальвації, змін на валютному ринку в принципі відповідає не тільки фундаментальними параметрами української економіки, але неодноразово відзначався в тих країнах, які ми ставимо собі за приклад", - сказав він.

Сологуб заявив, що різке зниження інфляції є наслідком зміни ситуації на валютному ринку. Крім того, за останні два роки зарплата в Україні збільшилася в доларовому еквіваленті на 60%. Таким чином, зменшився розрив з сусідніми країнами, що зробило менш привабливою трудову міграцію. Крім того, Україна за останні три роки змогла знизити співвідношення держборгу до ВВП з 90% до майже 50%.

"І коли нам кажуть, давайте дешеві кредити, але нам не подобається ревальвація гривні, ці дві речі, вони пов'язані, тому що неможливо мати дешевий кредит, коли у вас національна валюта постійно знецінюється", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) не збирається стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, оскільки це призведе до втрати довіри як до НБУ, так і до національної валюти.

У той же час глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що для зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, немає фундаментальних причин.