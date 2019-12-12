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Голава НБУ назвав причини стрімкого зміцнення гривні

Новини » Економіка     12.12.2019 - 14:20
Голава НБУ назвав причини стрімкого зміцнення гривні
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

На курс впливають надходження валюти від експортерів

Зміцнення гривні в 2019 році відбувалося в результаті дії ряду факторів, зокрема продажу валюти експортерами. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових і олійних культур, і продаж засобів від валютних залучень державних компаній.

За його словами, в листопаді аграрії і металургійної компанії забезпечили 70% пропозиції валюти на міжбанку.

"Всупереч поширеній думці, приплив коштів іноземних інвесторів у гривневі облігації уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок, на відміну від попередніх місяців", - сказав він.

Як зазначив Смолій, в той же час НБУ активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Всього з початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій досяг понад 5,5 млрд доларів. У той же час, НБУ купує більше валюти, ніж нерезиденти вклали в ОВДП (4,3 млрд доларів), повідомив глава НБУ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних моментів для економіки України, ніж негативних.

Зазначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурий заявив, що зміцнення гривні до долара 2019 року - це природний процес, оскільки фундаментальні чинники зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.

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Теми: Курс долара
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