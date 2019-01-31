НБУ може повернутися до питання про зниження облікової ставки

Правління НБУ, як і раніше, бачить потенціал для зниження облікової ставки

Национальный банк Украины может вернуться к вопросу снижения учетной ставки в 2019 году. Об этом на брифинге сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Правление видит потенциал к переходу к смягчению монетарной политики в случае устойчивого ослабления инфляционных рисков и следования инфляции к цели по той траектории, которая предусмотрена в новом макроэкономическом прогнозе", - сказала она.

В то же время, добавила Рожкова, НБУ может и повысить учетную ставку в случае усиления инфляционных рисков.

Комментируя решение НБУ сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых, Рожкова отметила, что "существуют риски, вязанные с политической неопределенностью".

"И сейчас считаем, что уровень учетной ставки надо оставить на этом уровне, чтобы достичь целей по инфляции", - сказала она.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 31 января сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отмечается в обосновании решения, сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Напомним, во время выступления в Верховной раде 17 января глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки НБУ в 18% является слишком высоким и Нацбанк может принять решение о ее снижении. Смолий выразил надежду, что тренд повышения учетной ставки достиг пика и начнется тренд снижения учетной ставки.