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НБУ може повернутися до питання про зниження облікової ставки

Новини » Економіка    31.01.2019 - 15:00
НБУ може повернутися до питання про зниження облікової ставки
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Правління НБУ, як і раніше, бачить потенціал для зниження облікової ставки

Національний банк України може повернутися до питання щодо зниження облікової ставки у 2019 році. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Правління бачить потенціал до переходу до пом'якшення монетарної політики у випадку стійкого послаблення інфляційних ризиків і прямування інфляції до цілі за тією траєкторією, що передбачена у новому макроекономічному прогнозі", - сказала вона.

У той же час, додала Рожкова, НБУ може і підвищити облікову ставку в разі посилення інфляційних ризиків.

Коментуючи рішення НБУ зберегти облікову ставки на рівні 18% річних, Рожкова зазначила, що "існують ризики, пов'язані з політичною невизначеністю".

"І наразі вважаємо, що рівень облікової ставки треба залишити на цьому рівні, щоб досягти цілей з інфляції", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 31 січня зберіг облікову ставку на рівні 18% річних. Як зазначається в обґрунтуванні рішення, збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Нагадаємо, під час виступу у Верховній раді 17 січня голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки НБУ у 18% є занадто високим і Нацбанк може ухвалити рішення щодо її зниження. Смолій висловив надію, що тренд підвищення облікової ставки дістався піку і почнеться тренд зниження облікової ставки.

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