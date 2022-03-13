RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НБУ повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті

Автор: Тетяна Самарук

Національний банк України повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті. Відповідне рішення регулятор ухвалив 13 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацбанк.

Зокрема, українцям знову заборонено вивозити за кордон готівкові валютні цінності, обсяг яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро.

Тому, щоб перевезти за кордон готівку у валюті еквівалентом більше, ніж 10 тисяч євро, громадянам потрібно надати відповідні підтверджувальні документи:

  • довідка про зняття готівки з власних (особистих) рахунків;
  • валютно-обмінна квитанція;
  • довідка про придбання банківських металів.

Відповідне рішення ухвалене з метою запобігання виведення капіталу за кордон, враховуючи комунікації з відповідними органами влади. Також Нацбанк запевняє, що такий крок у нинішній ситуації є вимушеним.

Також українці повинні декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро, коли перетинають державний кордон України. Ця вимога залишається незмінною.

Раніше ми повідомляли, що НБУ закликав учасників світового страхового ринку відмовитися від роботи з Росією.

Також ми писали, що НБУ попередив про фейкові листи зі збором коштів нібито на допомогу армії.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України