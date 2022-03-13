НБУ повернув обмеження на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті

Зокрема, українцям знову заборонено вивозити за кордон готівкові валютні цінності, обсяг яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро.

Тому, щоб перевезти за кордон готівку у валюті еквівалентом більше, ніж 10 тисяч євро, громадянам потрібно надати відповідні підтверджувальні документи:

довідка про зняття готівки з власних (особистих) рахунків;

валютно-обмінна квитанція;

довідка про придбання банківських металів.

Відповідне рішення ухвалене з метою запобігання виведення капіталу за кордон, враховуючи комунікації з відповідними органами влади. Також Нацбанк запевняє, що такий крок у нинішній ситуації є вимушеним.

Також українці повинні декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро, коли перетинають державний кордон України. Ця вимога залишається незмінною.