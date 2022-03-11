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НБУ попередив про фейкові листи зі збором коштів нібито на допомогу армії

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Украина, П'ятниця 11 березня 2022 16:35
НБУ попередив про фейкові листи зі збором коштів нібито на допомогу армії
Автор: Олександр Білоус

Національний банк звертає увагу на розповсюдження фейкових електронних листів від імені НБУ з проханням допомогти Українському народу та Українській армії під час воєнного стану. Водночас такі фейкові листи містять посилання на криптогаманці зловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Звертаємо увагу, що Національний банк не надсилає громадянам листи засобами електронної пошти", - йдеться в повідомленні.

Вся інформація щодо фінансової допомоги на підтримку Збройних сил України та гуманітарні цілі публікується виключно офіційними каналами Національного банку – на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ

Як нагадали в НБУ, кошти акумулюються на мультивалютних рахунках, які Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України та для гуманітарної допомоги українцям, які постраждалим від російської агресії Ці мультивалютні рахунки можуть використовуються для зарахування благодійної допомоги як з України, так і з-за кордону.

"Водночас жодного криптогаманця Національний банк не відкривав узагалі", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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