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НБУ збільшив вимоги до кінцевих власників банків

Новини » Економіка    12.04.2019 - 11:28
НБУ збільшив вимоги до кінцевих власників банків
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Розширений перелік випадків, коли структура власності може бути визнана непрозорою

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, постановою розширено перелік випадків, коли структура власності банку може бути визнана непрозорою. Тепер НБУ може прийняти відповідне рішення у разі наявності в структурі власності банку осіб, визнаних Національним банком власниками істотної участі, якщо такими особами не погоджено з НБУ набуття істотної участі в порядку, визначеному законодавством.

Крім того, до порядку включено критерії оцінки фінансового/майнового стану особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку.

Нагадаємо, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 березня 2019 року налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 88 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

Як повідомляло РБК-Україна, чистий прибуток платоспроможних банків України в січні-лютому 2019 року склав 8,691 млрд грн. За даними НБУ, за цей період банки отримали 39,279 млрд грн доходу.

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