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Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 14:20
Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит Фото: банки опустили ставки за кредитами для населення до 32% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2021 року в національній валюті становили 31,9% річних. Порівняно з жовтнем ставки знизилися на 2,0 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 2,8 п.п. до 3,4% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у листопаді не змінилися - 9,5% річних, за валютними знизилися з 4,0% до 3,3%.

Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 1,1% до 1 048 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 0,2% до 239 млрд гривень, підприємств - зріс на 1,3% до 784 млрд гривень.

Нагадаємо, українські банки очікують зростання попиту населення на кредити в четвертому кварталі 2021 року (як споживчі, так і іпотечні). У той же час очікується, що якість роздрібних кредитів погіршиться.

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