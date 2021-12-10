Банки знизили ставки для населення: скільки коштує кредит

Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2021 року в національній валюті становили 31,9% річних. Порівняно з жовтнем ставки знизилися на 2,0 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 2,8 п.п. до 3,4% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у листопаді не змінилися - 9,5% річних, за валютними знизилися з 4,0% до 3,3%.

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 1,1% до 1 048 млрд гривень, у т.ч. населення скоротився на 0,2% до 239 млрд гривень, підприємств - зріс на 1,3% до 784 млрд гривень.