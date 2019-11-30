НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 1,5 рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 листопада 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 184,00 млн доларів, що на 64 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (120,00 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 5479,30 млн доларів і продав на 479,23 млн доларів.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,08 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн. доларів.

Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) рекомендує в умовах плаваючого валютного курсу власникам бізнесу і фінансовим директорам звернути увагу на інструменти хеджування, які вже доступні в Україні.