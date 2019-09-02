НБУ збільшив прибуток

Консолідований прибуток Національного банку України (НБУ) за січень-липень 2019 року становила 6 398 млн грн. Про це свідчать дані проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Національного банку за 6 місяців 2019 року, оприлюднені на сайті НБУ.

Як зазначили в НБУ, у першому півріччі 2018 року НБУ отримав збиток 1 128 млн грн, який був пов’язаний зі значним зміцненням курсу гривні до іноземних валют.

"У 2019 році подальше укріплення гривні також спричинило помітний негативний вплав на прибуток", - йдеться в повідомленні.

Основними статтями, що на сьогодні формують суму прибутку Національного банку, є процентні доходи та результати переоцінки цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю.

У частині зобов’язань Національного банку за перші 6 місяців року значно зросли залишки коштів банків (на 41%), державних та інших установ (на 75%). Натомість сума депозитних сертифікатів скоротилася на 27%.

Нагадаємо, 2019 році Національний банк перерахував до державного бюджету України 64 898 млн грн - усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена в консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов’язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.