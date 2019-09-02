ru
ua

НБУ збільшив прибуток

Новини » Фінанси   

Центробанк отримав 6,4 млрд грн прибутку

Консолідований прибуток Національного банку України (НБУ) за січень-липень 2019 року становила 6 398 млн грн. Про це свідчать дані проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Національного банку за 6 місяців 2019 року, оприлюднені на сайті НБУ.

Як зазначили в НБУ, у першому півріччі 2018 року НБУ отримав збиток 1 128 млн грн, який був пов’язаний зі значним зміцненням курсу гривні до іноземних валют.

"У 2019 році подальше укріплення гривні також спричинило помітний негативний вплав на прибуток", - йдеться в повідомленні.

Основними статтями, що на сьогодні формують суму прибутку Національного банку, є процентні доходи та результати переоцінки цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю.

У частині зобов’язань Національного банку за перші 6 місяців року значно зросли залишки коштів банків (на 41%), державних та інших установ (на 75%). Натомість сума депозитних сертифікатів скоротилася на 27%.

Нагадаємо, 2019 році Національний банк перерахував до державного бюджету України 64 898 млн грн - усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена в консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов’язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини