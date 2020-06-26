НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку майже в чотири рази

Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля зросла до 424,50 млн доларів у порівнянні з 110 млн доларів млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 715,1 млн доларів і продав на 2 793,1 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 922,0 млн доларів.

Зазначимо, заступник глави НБУ України Олег Чурій, заявив, що плаваюче курсоутворення є головним запобіжником накопичення економічних проблем.

За його словами, НБУ тільки згладжує коливання, купуючи або продаючи валюту для збалансування попиту-пропозиції.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів в 2019 році).