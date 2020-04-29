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НБУ спростив виплату зарплат співробітникам підприємств у різних банках

Новини » Економіка     29.04.2020 - 18:11
НБУ спростив виплату зарплат співробітникам підприємств у різних банках

Бухгалтерам буде простіше заповнювати форми та переказувати кошти

Національний банк України (НБУ) оптимізував порядок переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, у тому числі рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором.

Така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником щодо права працівника самостійно обирати банк для отримання заробітної плати. Вона запрацює з 1 січня 2021 року, щоб банки та роботодавці мали час доопрацювати свої автоматизовані системи і програмно-технічні комплекси, йдеться в повідомленні.

"Працівник, а не роботодавець, має самостійно обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг", - прокоментував заступник голови Національного банку Сергій Холод.

Також постановою НБУ вносяться інші зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, пов’язані зі змінами в законодавстві України, зокрема Кодексі України з процедур банкрутства, законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Нагадаємо, у лютому Національний банк України підготував проект змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті для оптимізації переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам.

Як повідомляло РБК-Україна, остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN відбувся з 13 січня 2020 року.

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