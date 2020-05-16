НБУ спростив видачу готівки власникам карток на касах у магазинах

Власникам платіжних карток стане простіше отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО). Національний банк України удосконалив порядок здійснення та обліку цих операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, така послуга сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом.

Зокрема НБУ передбачив застосування суб’єктами господарювання поряд з паперовими електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків.

Регулятор прийняв таке рішення відповідно до норм закону України "Про внесення змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг".

Постанова НБУ від 7 травня набирає чинності з 25 травня 2020 року, через 10 днів після її офіційного опублікування.

Крім того, Національний банк розширив можливості суб’єктів господарювання щодо здійснення операцій з переказу готівки у національній валюті через фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення таких операцій. Відповідна норма запрацює з 1 липня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України змінив свою нормативно-правову базу та відтермінував застосування програмного реєстратора розрахункових операцій (РРО) для валютно-обмінних операцій до 1 серпня 2020 року.

Відзначимо, у вересні 2019 року в Україні запустили технологію біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових точок.