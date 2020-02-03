НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниці

Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці відповідно до норм законодавства. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, Верховна рада 31 жовтня 2019 року внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Цим законом були внесені зміни, зокрема, до статті 62 закону "Про банки і банківську діяльність", що передбачають спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю.

"Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках", - йдеться в повідомленні.

З цією метою Національний банк упорядкував норми Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, відповідно до законодавства.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк упродовж 2019 року 155 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері

Нагадаємо, у січні 2020 року Національний банк України (НБУ) оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку, ухваленої у 2018 році.