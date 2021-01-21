НБУ поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів. У жовтні минулого року НБУ очікував обсяг на рівні 29,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2022 році резерви скоротяться до 29,2 млрд доларів (раніше очікувалося 28,8 млрд доларів). В 2023 році резерви становитимуть 29,1 млрд доларів.

Як зазначається в повідомленні, у 2021 році очікується надходження коштів від МВФ у межах поточної програми stand-by, а також офіційного фінансування від ЄС, Світового банку та інших міжнародних партнерів. Ці кошти дадуть змогу профінансувати значну частину бюджетних потреб у 2021 році.

"Співпраця з Фондом залишається важливим сигналом і для іноземних інвесторів. Вона суттєво спростить доступ і здешевить планові залучення уряду на зовнішніх ринках. Завдяки фінансуванню від МВФ та інших партнерів Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол., попри значні обсяги погашень зовнішнього боргу", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом грудня 2020 року виріс на 2 996,89 млн доларів (на 11,5%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,63 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.

У жовтні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року до 29,1 млрд доларів. У липні НБУ очікував обсяг резервів на рівні 29,8 млрд доларів.