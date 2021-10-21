НБУ погіршив прогноз щодо розміру міжнародних резервів

Згідно з оновленим прогнозом НБУ, у 2022 році резерви скоротяться до 30,2 млрд доларів (раніше очікувалося 31,6 млрд доларів). У 2023 році резерви складуть 29,6 млрд доларів (раніше очікувалося 31,7 млрд доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3 830,71 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.