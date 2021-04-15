НБУ погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів

Згідно з прогнозом НБУ, у 2022 році резерви скоротяться до 29,3 млрд доларів (раніше очікувалося 29,7 млрд доларів). У 2023 році резерви становитимуть 29,1 млрд доларів (раніше очікувалося 29,1 млрд доларів).

Як зазначив Шевченко, НБУ очікує подальшого прогресу України у переговорах з МВФ.

"Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами посилює здатність уряду підтримати економіку під час кризи і сприятиме проходженню пік боргових виплат восени. Завдяки цій співпраці міжнародні резерви України у 2021-2023 роках будуть знаходитися на досить високому рівні - від 29 до 30 млрд доларів", - сказав він.