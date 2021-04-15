Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 29,8 млрд доларів. У січні НБУ очікував обсяг на рівні 30,7 млрд доларів.
Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.
Згідно з прогнозом НБУ, у 2022 році резерви скоротяться до 29,3 млрд доларів (раніше очікувалося 29,7 млрд доларів). У 2023 році резерви становитимуть 29,1 млрд доларів (раніше очікувалося 29,1 млрд доларів).
Як зазначив Шевченко, НБУ очікує подальшого прогресу України у переговорах з МВФ.
"Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами посилює здатність уряду підтримати економіку під час кризи і сприятиме проходженню пік боргових виплат восени. Завдяки цій співпраці міжнародні резерви України у 2021-2023 роках будуть знаходитися на досить високому рівні - від 29 до 30 млрд доларів", - сказав він.
Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2021 року скоротився на 1,5 млрд доларів - до 27 млрд доларів. З початку року резерви зменшились на 2 млрд доларів.
У січні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2021 року до 30,7 млрд доларів.
Зазначимо розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року виріс на 3,8 млрд доларів. На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29,1 млрд доларів і досяг максимуму за вісім років.